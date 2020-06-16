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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:34

  Striker написав:
  vpchelko написав:В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.

Моя последняя покупка - Приват 12 частей, Моно 3, А-Банк 3. Даже с 2% менее выгодно, чем у Привата.

Ну в привате еще надо напрягаться, чтобы проплаты шли за свои.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:41

  vpchelko написав:
  Striker написав:
  vpchelko написав:В этом месяце кешбек на ОЧ, считай +4 месяца рассрочки. Считаю грубо, каждый месяц рассрочки это 0.5% скидка.

Моя последняя покупка - Приват 12 частей, Моно 3, А-Банк 3. Даже с 2% менее выгодно, чем у Привата.

Ну в привате еще надо напрягаться, чтобы проплаты шли за свои.

Не вижу проблемы. За день до списания кидаю р2р, 5 минут дело.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:02

  Banki написав:при досрочном разрыве депо, % пересчитывают с момента открытия депо, или пересчет идет только в мес . разрыва?

Естественно с момента открытия депо.
Если были ежемесячные выплаты процентов на карту - удержат из тела.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 21:31

proftpd66
отправлял разом 200 тыс на деп через сеп с привата. все норм
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 02:32

Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.
https://t.me/OGoMono/508
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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