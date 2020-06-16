Додано: Сер 17 чер, 2020 09:40

посетитель написав: Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает? Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?

Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.