omb написав:посетитель а как по мне, то хорошая тема, всем давно пора так сделать
Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?Лично у меня когда пару раз мне казалось что кто-то может заглянуть то все решалось элементарным ненавязчивым поворотом телефона.
посетитель написав:Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?
Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.
Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.
Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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