ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 76 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 41% 31 Всього голосів : 76 Додано: Сер 17 чер, 2020 10:39 Re: Monobank DONALD написав: Причём только для андроида (видимо IOS стоит только на эпплах, которые дороже, а значит и аудитория более состоятельная). Причём только для андроида (видимо IOS стоит только на эпплах, которые дороже, а значит и аудитория более состоятельная).

На iOS тоже будет, но позже. У них много чего так было - сначала Android, а потом iOS. Думаю, не в состоятельности дело. Причем обаладатели iPhone в таких случаях на FB периодически пишут: "Когда уже будет на iOS?" На iOS тоже будет, но позже. У них много чего так было - сначала Android, а потом iOS. Думаю, не в состоятельности дело. Причем обаладатели iPhone в таких случаях на FB периодически пишут: "Когда уже будет на iOS?"

ingtrans

Повідомлень: 1273 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 135 раз.

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк, 12% на остаток )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка ingtrans

Согласен, для чего на главном экране - Расстрочка и Банка??? Сделайте возможность их менять/прятать, ПЛИЗ.

jay2004 Повідомлень: 2309 З нами з: 19.02.09 Подякував: 53 раз. Подякували: 264 раз.

vitaliy_berdinskikh написав: посетитель написав: Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает? Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?

Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.



Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.



Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать. Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать. вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.Не, ну если не доверяете друг другу то можно в обратном порядке.



Ещё раз.В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном.

Лично я очень не люблю когда ко мне кто-то заглядывает.Но легче телефон отвернуть чем постоянное клацанье туда сюда с целью узнать сколько у меня денег на счету.



посетитель Повідомлень: 112 З нами з: 22.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 20 раз.

Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.



Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.



Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать. Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать. вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.



ROLF

Повідомлень: 675 З нами з: 27.03.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 56 раз.

Повідомлень: 675 З нами з: 27.03.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 11:23 Re: Monobank посетитель написав: вот вы в жизни не наигрались )). вот вы в жизни не наигрались )).

Каким боком разделение оплаты к игре? Это как раз фича взрослой жизни когда ты знаешь цену деньгами и не имеешь столь широкой души чтобы платить за всю компанию. Шарить (от share) расходы - это нормально. В Европе и наверное не только там для этого даже специальный joint счета придумали.



А ты пишешь что это развлечение.



посетитель написав: Один платит, другие перекидывают сколько ему должны Один платит, другие перекидывают сколько ему должны

Ну так что проще:

вводить 16 цифр номера карты или доставать карту чтобы друг её "сфоткал" для распознания номера и так с каждый в компании из 5-6 человек тратя на это около пяти минут

или просто одновременно потрясти смартфонами секунд 15 и потом оплативший просто разделяет выплату на всех тратя на это ещё 15-30 секунд, ну ладно - минуту.

ROLF написав: Перебрасывать потом кредитные? Перебрасывать потом кредитные?

Кстати да. Если друганы сидят в кредитном лимите то фиг они тебе, посетитель , что перебросят.



посетитель написав: В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном. В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном.

Для включения режима инкогнито тряска не нужна. Когда ты сидишь в людном пабе, не в углу - всегда есть шанс что кто-то сидит у тебя за спиной и видит что у тебя на экране. Аналогичная ситуация когда люди едут в машине: те кто спереди должны будут слегка извращаться чтобы скрыть экран своего телефона, да в принципе и люди сидящие сзади (если их трое).



Дополнение

Ситуация немного напоминает данный твит https://twitter.com/monzo/status/1273197138789437441

Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 17 чер, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.

vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 701 З нами з: 06.08.19 Подякував: 163 раз. Подякували: 77 раз.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

U K , E U та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44

, та рахунки в Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 701 З нами з: 06.08.19 Подякував: 163 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 15:51 klug написав: Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.

https://t.me/OGoMono/508 Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.

Сьогодні ще Дуб щось запостив про якийсь свій кейс з б/у автомобілями - PlanetAvto здається, але дуже швидко видалив його.



KVV Повідомлень: 441 З нами з: 29.11.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 42 раз.





KVV,

Очень крутой рынок оказался, между прочим



Компания называется PlanetAvto. Ее занимаются мои бывшие коллеги под руководством Андрея Ковтуна.



Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет.



На нашем сайте PlanetAvto мы публикуем информацию об авто, которые можно купить в рассрочку.



Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок. Также у нас есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.



Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалось примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов.



С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многое другое.



В общем, если вы хотите продать свое авто — смело размещаете информацию у нас (покупатель покупает в рассрочку, а продавец получает все деньги сразу). Если хотите купить авто — вам тоже к нам.



Буду в своих соцсетях периодически делиться интересными и полезными историями, как мы развиваем этот бизнес. Хочу рассказать вам о новом бизнесе в Украине, в который я инвестировал, — б/у авто в рассрочку.Очень крутой рынок оказался, между прочимКомпания называется PlanetAvto. Ее занимаются мои бывшие коллеги под руководством Андрея Ковтуна.Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет.На нашем сайте PlanetAvto мы публикуем информацию об авто, которые можно купить в рассрочку.Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок. Также у нас есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалось примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов.С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многое другое.В общем, если вы хотите продать свое авто — смело размещаете информацию у нас (покупатель покупает в рассрочку, а продавец получает все деньги сразу). Если хотите купить авто — вам тоже к нам.Буду в своих соцсетях периодически делиться интересными и полезными историями, как мы развиваем этот бизнес.

Vuch

Повідомлень: 404 З нами з: 04.03.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 22 раз.

Повідомлень: 404 З нами з: 04.03.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:08 KVV написав: klug написав: Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.

https://t.me/OGoMono/508 Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.

Сьогодні ще Дуб щось запостив про якийсь свій кейс з б/у автомобілями - PlanetAvto здається, але дуже швидко видалив його.



Хтось встиг прочитати? Сьогодні ще Дуб щось запостив про якийсь свій кейс з б/у автомобілями - PlanetAvto здається, але дуже швидко видалив його.Хтось встиг прочитати?

Получилось как-то непокапиталистически - неприкрытая реклама связанного бизнеса.

vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 701 З нами з: 06.08.19 Подякував: 163 раз. Подякували: 77 раз.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

U K , E U та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44

, та рахунки в Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

