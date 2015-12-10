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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1928192919301931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:39

Re: Monobank

  DONALD написав:Причём только для андроида (видимо IOS стоит только на эпплах, которые дороже, а значит и аудитория более состоятельная).

На iOS тоже будет, но позже. У них много чего так было - сначала Android, а потом iOS. Думаю, не в состоятельности дело. Причем обаладатели iPhone в таких случаях на FB периодически пишут: "Когда уже будет на iOS?"
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:08

Re: Monobank

Согласен, для чего на главном экране - Расстрочка и Банка??? Сделайте возможность их менять/прятать, ПЛИЗ.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?

Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.

Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.

Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.
вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.Не, ну если не доверяете друг другу то можно в обратном порядке.

Ещё раз.В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном.
Лично я очень не люблю когда ко мне кто-то заглядывает.Но легче телефон отвернуть чем постоянное клацанье туда сюда с целью узнать сколько у меня денег на счету.

Развлекаетесь в общем :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:17

  посетитель написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?

Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.

Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.

Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.
вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.

Перебрасывать потом кредитные?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:23

Re: Monobank

  посетитель написав:вот вы в жизни не наигрались )).

Каким боком разделение оплаты к игре? Это как раз фича взрослой жизни когда ты знаешь цену деньгами и не имеешь столь широкой души чтобы платить за всю компанию. Шарить (от share) расходы - это нормально. В Европе и наверное не только там для этого даже специальный joint счета придумали.

А ты пишешь что это развлечение.

  посетитель написав:Один платит, другие перекидывают сколько ему должны

Ну так что проще:
  • вводить 16 цифр номера карты или доставать карту чтобы друг её "сфоткал" для распознания номера и так с каждый в компании из 5-6 человек тратя на это около пяти минут
  • или просто одновременно потрясти смартфонами секунд 15 и потом оплативший просто разделяет выплату на всех тратя на это ещё 15-30 секунд, ну ладно - минуту.

  ROLF написав:Перебрасывать потом кредитные?

Кстати да. Если друганы сидят в кредитном лимите то фиг они тебе, посетитель, что перебросят.

  посетитель написав:В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном.

Для включения режима инкогнито тряска не нужна. Когда ты сидишь в людном пабе, не в углу - всегда есть шанс что кто-то сидит у тебя за спиной и видит что у тебя на экране. Аналогичная ситуация когда люди едут в машине: те кто спереди должны будут слегка извращаться чтобы скрыть экран своего телефона, да в принципе и люди сидящие сзади (если их трое).

Дополнение
Ситуация немного напоминает данный твит https://twitter.com/monzo/status/1273197138789437441
Казалось бы ну кому может помешать звуковой сигнал в банковском приложении? А нет, есть те кому он мешает.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 17 чер, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:51

  klug написав:Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.
https://t.me/OGoMono/508

Сьогодні ще Дуб щось запостив про якийсь свій кейс з б/у автомобілями - PlanetAvto здається, але дуже швидко видалив його.

Хтось встиг прочитати?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:23

KVV типа вложился в компанию по продаже б/у авто в рассрочку, считает что этот рынок вырастет и все такое
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27

KVV,
Хочу рассказать вам о новом бизнесе в Украине, в который я инвестировал, — б/у авто в рассрочку.

Очень крутой рынок оказался, между прочим :)

Компания называется PlanetAvto. Ее занимаются мои бывшие коллеги под руководством Андрея Ковтуна.

Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет.

На нашем сайте PlanetAvto мы публикуем информацию об авто, которые можно купить в рассрочку.

Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок. Также у нас есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.

Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалось примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов.

С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многое другое.

В общем, если вы хотите продать свое авто — смело размещаете информацию у нас (покупатель покупает в рассрочку, а продавец получает все деньги сразу). Если хотите купить авто — вам тоже к нам.

Буду в своих соцсетях периодически делиться интересными и полезными историями, как мы развиваем этот бизнес.

Сайт дохлый у PlanetAvto, 503-я ошибка утром была каждую вторую перезагрузку страницы.
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:08

  KVV написав:
  klug написав:Скотобанк додає режим інкогніто - можна буде залогінитись перед коханкою або пацанами на районі і не спалити розмір доступного ліміту та залишків на рахунках.
https://t.me/OGoMono/508

Сьогодні ще Дуб щось запостив про якийсь свій кейс з б/у автомобілями - PlanetAvto здається, але дуже швидко видалив його.

Хтось встиг прочитати?

Получилось как-то непокапиталистически - неприкрытая реклама связанного бизнеса.
Наверное юристы посоветовали.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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