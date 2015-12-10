Хочу рассказать вам о новом бизнесе в Украине, в который я инвестировал, — б/у авто в рассрочку.Очень крутой рынок оказался, между прочимКомпания называется PlanetAvto. Ее занимаются мои бывшие коллеги под руководством Андрея Ковтуна.Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет.На нашем сайте PlanetAvto мы публикуем информацию об авто, которые можно купить в рассрочку.Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок. Также у нас есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалось примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов.С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многое другое.В общем, если вы хотите продать свое авто — смело размещаете информацию у нас (покупатель покупает в рассрочку, а продавец получает все деньги сразу). Если хотите купить авто — вам тоже к нам.Буду в своих соцсетях периодически делиться интересными и полезными историями, как мы развиваем этот бизнес.