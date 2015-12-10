DONALD написав:Причём только для андроида (видимо IOS стоит только на эпплах, которые дороже, а значит и аудитория более состоятельная).
На iOS тоже будет, но позже. У них много чего так было - сначала Android, а потом iOS. Думаю, не в состоятельности дело. Причем обаладатели iPhone в таких случаях на FB периодически пишут: "Когда уже будет на iOS?"
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посетитель написав:Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?
Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.
Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.
Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.
вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.Не, ну если не доверяете друг другу то можно в обратном порядке.
Ещё раз.В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном. Лично я очень не люблю когда ко мне кто-то заглядывает.Но легче телефон отвернуть чем постоянное клацанье туда сюда с целью узнать сколько у меня денег на счету.
посетитель написав:Стесняюсь спросить, кто вам в приложение так часто и так настойчиво заглядывает?
Зачем заглядывать если всё написано крупными цифрами на ярком экране? Достаточно чтобы вы с компанией захотели разделить к примеру оплату в пабе/ресторане/такси - открываете приложение чтобы "потрясти" и мимоходом светите всем сумму на вашей карте. Я рассказывая коллеге о трясучке так мимоходом узнал сколько у него денег было.
Ну а люди разные бывают, кто-то пофигистки относится к этому, для кого-то это важно. Разделение оплаты не обязательно может быть между хорошо знакомыми людьми, вдруг это случайные попутчики на блаблакаре? Разные в жизни бывают ситуации.
Так что функция полезная. И реализация интересная: к примеру в Monese переключение делается в самом приложении, тоесть нельзя зайти сразу так чтобы никому ничего не показывать.
вот вы в жизни не наигрались )).Трясти, разделение счета.К чему такие сложности.Один платит, другие перекидывают сколько ему должны.
посетитель написав:вот вы в жизни не наигрались )).
Каким боком разделение оплаты к игре? Это как раз фича взрослой жизни когда ты знаешь цену деньгами и не имеешь столь широкой души чтобы платить за всю компанию. Шарить (от share) расходы - это нормально. В Европе и наверное не только там для этого даже специальный joint счета придумали.
А ты пишешь что это развлечение.
посетитель написав:Один платит, другие перекидывают сколько ему должны
Ну так что проще:
вводить 16 цифр номера карты или доставать карту чтобы друг её "сфоткал" для распознания номера и так с каждый в компании из 5-6 человек тратя на это около пяти минут
или просто одновременно потрясти смартфонами секунд 15 и потом оплативший просто разделяет выплату на всех тратя на это ещё 15-30 секунд, ну ладно - минуту.
ROLF написав:Перебрасывать потом кредитные?
Кстати да. Если друганы сидят в кредитном лимите то фиг они тебе, посетитель, что перебросят.
посетитель написав:В подавляющем большинстве ситуациях это решается простым поворотом экрана телефона.Без всякой тряски и прочими танцами с бубном.
Для включения режима инкогнито тряска не нужна. Когда ты сидишь в людном пабе, не в углу - всегда есть шанс что кто-то сидит у тебя за спиной и видит что у тебя на экране. Аналогичная ситуация когда люди едут в машине: те кто спереди должны будут слегка извращаться чтобы скрыть экран своего телефона, да в принципе и люди сидящие сзади (если их трое).
Хочу рассказать вам о новом бизнесе в Украине, в который я инвестировал, — б/у авто в рассрочку.
Очень крутой рынок оказался, между прочим
Компания называется PlanetAvto. Ее занимаются мои бывшие коллеги под руководством Андрея Ковтуна.
Сейчас компания обслуживает кредитный портфель около 1 млрд грн. Я хотел бы, чтобы мы нарастили его до 10 млрд грн в течение 1-3 лет.
На нашем сайте PlanetAvto мы публикуем информацию об авто, которые можно купить в рассрочку.
Перед тем, как публиковать информацию об автомобиле, мы проводим его проверку с помощью специального оборудования — проверяем, не битый ли он, нет ли каких-то поломок. Также у нас есть площадки по всей Украине, где покупатели могут посмотреть на автомобили офлайн.
Рынок кредитования б/у авто мне нравится тем, что он должен сильно вырасти. Банкиры-старожилы помнят, что до 2008 года в кредит продавалось примерно каждая пятая машина с пробегом. Сейчас же лишь пару процентов.
С другой стороны, бизнес непростой и очень технологичный. Необходимо эффективно управлять кредитными рисками, процессом выкупа авто, складом и многое другое.
В общем, если вы хотите продать свое авто — смело размещаете информацию у нас (покупатель покупает в рассрочку, а продавец получает все деньги сразу). Если хотите купить авто — вам тоже к нам.
Буду в своих соцсетях периодически делиться интересными и полезными историями, как мы развиваем этот бизнес.
Сайт дохлый у PlanetAvto, 503-я ошибка утром была каждую вторую перезагрузку страницы.