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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17
Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41
ramzes4 написав:
Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
Все верно
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