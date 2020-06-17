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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1929193019311932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17

Re: Monobank

Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41

  ramzes4 написав:Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.

Все верно
Bosstone
 
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