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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1929193019311932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17

Re: Monobank

Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41

  ramzes4 написав:Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.

Все верно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:20

Re: Monobank

Как идет СЕП из Мони в Конкорд по времени?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:26

  lubarec написав:Как идет СЕП из Мони в Конкорд по времени?

Годину-півтори... А навіщо на ЛУДШЕГО сепити? Він і р2р нормально приймає
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:34

Alien Спасибо.Так балуюсь.Прошло уже 3 часа.Пока нет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:39

lubarec в конце прошлого года Моня даже на следующий день деньги выпускал. Но в этом году вроде они этот процесс нормализовали и по крайней мере деньги выпускают в тот же день. Ну а задержка может быть также на стороне Конкорда и даже... НБУ (там тоже в СЭП случаются затыки, правда нечасто).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:50

Re: Monobank

В цьому місяці кешбек на Покупку частинами. Хтось пробував брати і через день-два закрити її? Моно не ображається - ліміти і/чи кешбек не забирає в такому разі?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:57

andresBeck
А зачем закрывать досрочно?
Vorlon
 
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