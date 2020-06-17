Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17
Re: Monobank
Окончившийся валютный монобанковский депозит можно будет переоформить на новый срок без открытия валютной карты?
Я так понимаю, деньги свалятся на какой-то текущий счет после окончания.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:20
Re: Monobank
Как идет СЕП из Мони в Конкорд по времени?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:26
Годину-півтори... А навіщо на ЛУДШЕГО сепити? Він і р2р нормально приймає
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:34
Alien Спасибо.Так балуюсь.Прошло уже 3 часа.Пока нет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:39
lubarec в конце прошлого года Моня даже на следующий день деньги выпускал. Но в этом году вроде они этот процесс нормализовали и по крайней мере деньги выпускают в тот же день. Ну а задержка может быть также на стороне Конкорда и даже... НБУ (там тоже в СЭП случаются затыки, правда нечасто).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:50
Re: Monobank
В цьому місяці кешбек на Покупку частинами. Хтось пробував брати і через день-два закрити її? Моно не ображається - ліміти і/чи кешбек не забирає в такому разі?
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:43
Vorlon ну чтобы не следить за ней
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:47
Vorlon не люблю бути комусь щось винен, а покупку частинами використовую лиш коли нема грошей, а товар потрібен. Зараз гроші є, але чи не "образиться" Моно, якщо поімєть 2% "на рівному місці"?
По ідеї всі в плюсі, але хто їх знає.
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