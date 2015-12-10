Сьогднішнє повідомлення від Гороха В ближайшей версии (уже доступна в бете для iOS и Android) также появится возможность красиво приобрести полис ОСАГО. Эта наша проба пера в небанковских продуктах и мы старались сделать ее просто и красиво.
Мы интегрировались с компанией Polis.ua и продаем страховки семи страховых компаний, которые имеют хорошую репутацию. Купить полис у нас очень просто: ввести номер авто и задать нужные параметры страховки, дальше мы покажем к выбору лучшее предложение, которое смогли найти среди этих семи компаний. Купленный полис придет вам на почту, а так же его можно добавить в Apple Wallet или G-Pay. Электронный полис ОСАГО, добавленный в Wallet, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Если у вас уже есть страховка, вы можете добавить действующий полис, и мы напомним, когда его действие закончится. А можно сразу купить полис, который начнет действовать с даты окончания текущего.
И ещё. Все, кто покупают страховой полис ОСАГО через monobank, в течение года каждый месяц будут получать к выбору категорию кешбэка «Авто и АЗС» и при продлении полиса на следующий год скидку в 10%.
ingtrans написав:nickvp Кстати, существующий полис подтягивается (номер, статус и номерной знак и марка автомобиля).
А я тут розбираюся з іншим. Є така компаня VUSO і вона сама на своєму сайті не має можливості оформити автоцивілку з 0-ю франшизою (телефонував і вони кажуть, що онлайн тільки з 2000грн франшизою), а через сервіс polic.ua виходить, що можна.... Та й ціна не виглядає завищеною. цікаво