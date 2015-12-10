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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:47

Re: Monobank

Сьогднішнє повідомлення від Гороха
В ближайшей версии (уже доступна в бете для iOS и Android) также появится возможность красиво приобрести полис ОСАГО.
Эта наша проба пера в небанковских продуктах и мы старались сделать ее просто и красиво.

Мы интегрировались с компанией Polis.ua и продаем страховки семи страховых компаний, которые имеют хорошую репутацию.
Купить полис у нас очень просто: ввести номер авто и задать нужные параметры страховки, дальше мы покажем к выбору лучшее предложение, которое смогли найти среди этих семи компаний.
Купленный полис придет вам на почту, а так же его можно добавить в Apple Wallet или G-Pay. Электронный полис ОСАГО, добавленный в Wallet, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Если у вас уже есть страховка, вы можете добавить действующий полис, и мы напомним, когда его действие закончится. А можно сразу купить полис, который начнет действовать с даты окончания текущего.


И ещё. Все, кто покупают страховой полис ОСАГО через monobank, в течение года каждый месяц будут получать к выбору категорию кешбэка «Авто и АЗС» и при продлении полиса на следующий год скидку в 10%.
nickvp
 
Повідомлень: 327
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:52

nickvp
Кстати, существующий полис подтягивается (номер, статус и номерной знак и марка автомобиля).
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:04

  ingtrans написав:nickvp
Кстати, существующий полис подтягивается (номер, статус и номерной знак и марка автомобиля).

А я тут розбираюся з іншим. Є така компаня VUSO і вона сама на своєму сайті не має можливості оформити автоцивілку з 0-ю франшизою (телефонував і вони кажуть, що онлайн тільки з 2000грн франшизою), а через сервіс polic.ua виходить, що можна.... Та й ціна не виглядає завищеною. цікаво
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:24

Re: Monobank

А как в G-Pay можно добавить полис?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:34

  andresBeck написав:Vorlon не люблю бути комусь щось винен, а покупку частинами використовую лиш коли нема грошей, а товар потрібен. Зараз гроші є, але чи не "образиться" Моно, якщо поімєть 2% "на рівному місці"?
По ідеї всі в плюсі, але хто їх знає.

При "Оплаті частинами" комісія за використання інструменту стягується лише з продавця, тому якщо ви когось і образите, то лише його - Моно залишиться все одно в прибутку навіть з урахуванням повернутого вам відсотка.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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