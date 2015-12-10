Додано: Чет 18 чер, 2020 18:47

Сьогднішнє повідомлення від Гороха

В ближайшей версии (уже доступна в бете для iOS и Android) также появится возможность красиво приобрести полис ОСАГО.

Эта наша проба пера в небанковских продуктах и мы старались сделать ее просто и красиво.



Мы интегрировались с компанией Polis.ua и продаем страховки семи страховых компаний, которые имеют хорошую репутацию.

Купить полис у нас очень просто: ввести номер авто и задать нужные параметры страховки, дальше мы покажем к выбору лучшее предложение, которое смогли найти среди этих семи компаний.

Купленный полис придет вам на почту, а так же его можно добавить в Apple Wallet или G-Pay. Электронный полис ОСАГО, добавленный в Wallet, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.



Если у вас уже есть страховка, вы можете добавить действующий полис, и мы напомним, когда его действие закончится. А можно сразу купить полис, который начнет действовать с даты окончания текущего.





И ещё. Все, кто покупают страховой полис ОСАГО через monobank, в течение года каждый месяц будут получать к выбору категорию кешбэка «Авто и АЗС» и при продлении полиса на следующий год скидку в 10%.