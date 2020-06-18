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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1931193219331934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:09

прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1430
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:41

  omb написав:прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать :)

Ну, тут ще справа в тому, що інколи приходиться все ж таки розглядати страхові випадки :mrgreen: , а в таких випадках страхова компанія як продавець викликає набагато більше довіри
nickvp
 
Повідомлень: 328
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:39

  nickvp написав:
  omb написав:прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать :)

Ну, тут ще справа в тому, що інколи приходиться все ж таки розглядати страхові випадки :mrgreen: , а в таких випадках страхова компанія як продавець викликає набагато більше довіри

Для ОСАГО это пофиг, главное шобы страх была зарегина в МТСБУ и франшиза 0й, т.е. ваша ответственность полностью ложится на МТСБУ (ну в перделах суммы страха :))
А вот для КАСКО реноме страховой оч. важно!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:52

clientage все верно, потому что ОСАГО это головная боль не ваша, а КАСКО ваша :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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  #<1 ... 1931193219331934
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