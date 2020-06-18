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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:09
прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:41
omb написав:
прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать
Ну, тут ще справа в тому, що інколи приходиться все ж таки розглядати страхові випадки
, а в таких випадках страхова компанія як продавець викликає набагато більше довіри
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nickvp
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:39
nickvp написав: omb написав:
прикол полиса ОСАГО в том, что 50% его стоимости идет продавцу, а остальное в МТСБУ, поэтому ними очень выгодно торговать
Ну, тут ще справа в тому, що інколи приходиться все ж таки розглядати страхові випадки
, а в таких випадках страхова компанія як продавець викликає набагато більше довіри
Для ОСАГО это пофиг, главное шобы страх была зарегина в МТСБУ и франшиза 0й, т.е. ваша ответственность полностью ложится на МТСБУ (ну в перделах суммы страха
)
А вот для КАСКО реноме страховой оч. важно!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:52
clientage
все верно, потому что ОСАГО это головная боль не ваша, а КАСКО ваша
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23
На карту заходят непонятные суммы. Не могу отбить дупля от кого. Видно только что с Privatbank. Есть возможность узнать номер карты с которой переводят?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:48
ukrprom2014
а поддержка для кого создана?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:59
ukrprom2014 написав:
На карту заходят непонятные суммы. Не могу отбить дупля от кого. Видно только что с Privatbank. Есть возможность узнать номер карты с которой переводят?
Есть такое дело
Поддержка не видит номера карты
Спрашивайте у ЛикПэя, указав все доступные вам данные перевода, лучше еще и код авторизации у саппорта Мони выцыганить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33
clientage ну допустим увидишь номер карты, а что дальше?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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