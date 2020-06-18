Возможно у них какие-то глюки. Был лимит 70к, на днях также обнаружил лимит - 0 по данной услуге. Но вчера опять вернули 70к.
Ни разу не пользовался кстати. Переезжал на новый смарт, листал меню и случайно обнаружил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:43
Re: Monobank
Возможно у них какие-то глюки. Был лимит 70к, на днях также обнаружил лимит - 0 по данной услуге. Но вчера опять вернули 70к.
Ни разу не пользовался кстати. Переезжал на новый смарт, листал меню и случайно обнаружил.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56
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