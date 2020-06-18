MASolomko написав:На червоному форумі один користувач написав, що вчора достроково закрив Покупку частинами (сьогодні автоматом повинен бути останній платіж), так котик образився і знизив йому ліміт з 70к до нуля.
Возможно у них какие-то глюки. Был лимит 70к, на днях также обнаружил лимит - 0 по данной услуге. Но вчера опять вернули 70к. Ни разу не пользовался кстати. Переезжал на новый смарт, листал меню и случайно обнаружил.
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Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс? Наперед дякую за відповідь.
zvir написав:Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс? Наперед дякую за відповідь.
З КДВ - без комісії. В айбокс також без комісса (картку візьміть бажано).
zvir написав:Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс? Наперед дякую за відповідь.
З КДВ - без комісії. В айбокс також без комісса (картку візьміть бажано).
Якжеж без комісії,з комісією якраз 0,5%,це з КДВ А-банку без комісії на моніка.