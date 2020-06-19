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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:43

Re: Monobank

  MASolomko написав:На червоному форумі один користувач написав, що вчора достроково закрив Покупку частинами (сьогодні автоматом повинен бути останній платіж), так котик образився і знизив йому ліміт з 70к до нуля.

Возможно у них какие-то глюки. Был лимит 70к, на днях также обнаружил лимит - 0 по данной услуге. Но вчера опять вернули 70к.
Ни разу не пользовался кстати. Переезжал на новый смарт, листал меню и случайно обнаружил.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56

  omb написав:clientage ну допустим увидишь номер карты, а что дальше?


https://mustbe.ml/privat/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:20

  Stringer написав:
  omb написав:clientage ну допустим увидишь номер карты, а что дальше?


https://mustbe.ml/privat/

bincodes.com оказался самым релевантным
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:16

Як поповнити

Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс?
Наперед дякую за відповідь.
промо-код Минфина: KU2PKEA +50 грн
zvir
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:27

  zvir написав:Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс?
Наперед дякую за відповідь.


З КДВ - без комісії. В айбокс також без комісса (картку візьміть бажано).
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:46

  jay2004 написав:
  zvir написав:Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс?
Наперед дякую за відповідь.


З КДВ - без комісії. В айбокс також без комісса (картку візьміть бажано).


Якжеж без комісії,з комісією якраз 0,5%,це з КДВ А-банку без комісії на моніка.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:08

  zvir написав:Поважні форумчани, підкажіть, б-ласка, новачку, як поповнити карту без комісіїї? А то щось недопоняв. З універсальної Привату за власні чи з КДВ без комісії. Чи тільки через айбокс?
Наперед дякую за відповідь.

Без комиссии в терминалах Айбокс, Алло, в банкоматах и кассах Универсалбанка, в кассах А-банка. Комиссия за пополнение наличными в терминалах Приватбанка 0,5 % (минимум 5 гривен), но монобанк компенсирует ее кешбеком в размере 0,5 %.
Bosstone
 
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