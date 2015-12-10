RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1933193419351936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:49

С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2546
З нами з: 26.06.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Если Вам моно не дает лимит, то шансы получить его в форварде еще меньше (если нет трудоустройства то вообще призрачные). Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт (Депо, кред.лим, кэшбек, переводы по Украине, из-за границы). Продукты по банкам есть разные, под разные потребности. Но по Вашему сообщению не понятно, что именно Вы ищете.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56

Re: Monobank

  Flamingo написав:Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт

По размеру кредитного лимита, я так понимаю :) Тут КОКО вряд ли будет заменой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56

  Moneta написав:год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
Vorlon
 
Повідомлень: 8423
З нами з: 14.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:57

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Скачайте приложение убки, посмотрите свой кредитный рейтинг и при малой цифре запросите кредитную историю - там у вас явно какая то проблема
Stringer
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 23.01.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1933193419351936
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Koticoff, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.