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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:49
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55
Moneta написав:
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Если Вам моно не дает лимит, то шансы получить его в форварде еще меньше (если нет трудоустройства то вообще призрачные). Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт (Депо, кред.лим, кэшбек, переводы по Украине, из-за границы). Продукты по банкам есть разные, под разные потребности. Но по Вашему сообщению не понятно, что именно Вы ищете.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56
Flamingo написав:
Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт
По размеру кредитного лимита, я так понимаю
Тут КОКО вряд ли будет заменой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56
Moneta написав:
год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
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Vorlon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:57
Moneta написав:
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Скачайте приложение убки, посмотрите свой кредитный рейтинг и при малой цифре запросите кредитную историю - там у вас явно какая то проблема
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