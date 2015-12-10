Додано: Суб 20 чер, 2020 14:49

С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.



Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.



Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.