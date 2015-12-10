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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:49
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55
Moneta написав:
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Если Вам моно не дает лимит, то шансы получить его в форварде еще меньше (если нет трудоустройства то вообще призрачные). Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт (Депо, кред.лим, кэшбек, переводы по Украине, из-за границы). Продукты по банкам есть разные, под разные потребности. Но по Вашему сообщению не понятно, что именно Вы ищете.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56
Flamingo написав:
Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт
По размеру кредитного лимита, я так понимаю
Тут КОКО вряд ли будет заменой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56
Moneta написав:
год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
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Vorlon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:57
Moneta написав:
С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.
Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Скачайте приложение убки, посмотрите свой кредитный рейтинг и при малой цифре запросите кредитную историю - там у вас явно какая то проблема
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:41
Vorlon написав: Moneta написав:
год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишетКористуйтеся карткою як основною, і ваш ліміт буде переглянуто.
До карантина никаких проблем не было, просрочек тоже никогда, даже из грейса никогда не выходил. На привате лимит 9к.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:43
Moneta написав:
год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
то вы кота просто чем-то расстроили. Мне до 150000 подняли
не знал что такой лимит вообще разрешен..
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:47
Moneta написав:
Посмотрел на минфине - сплошной негатив
Так так уникалый через одного. Карта банка для того чтобы платить ей в магазинах, а не для того чтобы взять кредит и свалить в туман. Слава богу что кешбечные стоны уже как-то отошли из трендов.
Moneta написав:
Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату
Ты ж сам говоришь банку что ты жлоб и денег у тебя мало. Вот банк и срезал тебе лимит.
Банк молодец что не даёт тебе влезть в долги. А то б на Минфине ещё один гневный отзыв появился бы что Монобанк угрожает из-за долгов.
Mind the gap.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:01
Moneta написав:
Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет
Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.
Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.
У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать!
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Vorlon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:03
Moneta написав: Vorlon написав: Moneta написав:
год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.
У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишетКористуйтеся карткою як основною, і ваш ліміт буде переглянуто.
До карантина никаких проблем не было, просрочек тоже никогда, даже из грейса никогда не выходил. На привате лимит 9к.
Да, любопытно и удивительно, что с таким стажем на финансовом форуме, не знать элементарных вещей
Банки не очень любят, когда клиенты смыкают кредитные лимиты туда сюда, уже не говоря о том, что перед каждым повышением лимита банк автоматически запрашивает информацию о клиенте в кредитных бюро, которые автоматически понижают кредитный рейтинг клиента, по которому идёт много запросов из банков
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