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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1934193519361937>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:49

С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:55

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Если Вам моно не дает лимит, то шансы получить его в форварде еще меньше (если нет трудоустройства то вообще призрачные). Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт (Депо, кред.лим, кэшбек, переводы по Украине, из-за границы). Продукты по банкам есть разные, под разные потребности. Но по Вашему сообщению не понятно, что именно Вы ищете.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56

Re: Monobank

  Flamingo написав:Опять таки не понятно по какому именно критерию Вы ищете продукт

По размеру кредитного лимита, я так понимаю :) Тут КОКО вряд ли будет заменой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:56

  Moneta написав:год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:57

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Скачайте приложение убки, посмотрите свой кредитный рейтинг и при малой цифре запросите кредитную историю - там у вас явно какая то проблема
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:41

  Vorlon написав:
  Moneta написав:год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?


Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет

Користуйтеся карткою як основною, і ваш ліміт буде переглянуто.


До карантина никаких проблем не было, просрочек тоже никогда, даже из грейса никогда не выходил. На привате лимит 9к.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:43

Re: Monobank

  Moneta написав:год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.


то вы кота просто чем-то расстроили. Мне до 150000 подняли :) не знал что такой лимит вообще разрешен..
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:47

Re: Monobank

  Moneta написав:Посмотрел на минфине - сплошной негатив

Так так уникалый через одного. Карта банка для того чтобы платить ей в магазинах, а не для того чтобы взять кредит и свалить в туман. Слава богу что кешбечные стоны уже как-то отошли из трендов.
  Moneta написав:Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату

Ты ж сам говоришь банку что ты жлоб и денег у тебя мало. Вот банк и срезал тебе лимит.

Банк молодец что не даёт тебе влезть в долги. А то б на Минфине ещё один гневный отзыв появился бы что Монобанк угрожает из-за долгов.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:01

  Moneta написав:Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет

Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.

Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.

У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать! ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:03

  Moneta написав:
  Vorlon написав:
  Moneta написав:год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

У вас было 8 тысяч, а потом вы отказались от лимита или как?


Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет

Користуйтеся карткою як основною, і ваш ліміт буде переглянуто.


До карантина никаких проблем не было, просрочек тоже никогда, даже из грейса никогда не выходил. На привате лимит 9к.

Да, любопытно и удивительно, что с таким стажем на финансовом форуме, не знать элементарных вещей 8)
Банки не очень любят, когда клиенты смыкают кредитные лимиты туда сюда, уже не говоря о том, что перед каждым повышением лимита банк автоматически запрашивает информацию о клиенте в кредитных бюро, которые автоматически понижают кредитный рейтинг клиента, по которому идёт много запросов из банков 8)
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