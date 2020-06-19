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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:07
Moneta думаю Ваша проблема в том, что Вы не совсем понимаете как банки относятся к тому, что клиент все время "теребит" лимит - тем более когда он его уменьшает. Банки этого очень не любят. Банки любят стабильность - взял лимит - пользуйся! Зачем уменьшать? Не нужен лимит сейчас - не трогай - на не израсходованный лимит то % не капают. Так к чему эти менжевания? А так в глазах банках вырисовывается ваш портрет как весьма неуверенного человека. В принципе сумма в 8 тыс. это по большому счету не о чем. А если клиент с 8 уменьшает до 2-3 потом поднимает на 200-300-500 грн., то как банк должен относится к такому клиенту? Правильно - финансово не стабилен. Значит есть риск. А если есть риск, то в какой-то момент, новый лимит просто не дадут. Что в принципе и произошло в вашем случае.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:55
Moneta Коко от форварда стоит рассматривать если официально трудоустроены и готовы дать телефоны родственников/сотрудников, сейчас вроде они получше стали КЛ давать. А так да, выше верно подсказали А-банк.
Кешбечные карты!
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:37
Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.
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