Moneta думаю Ваша проблема в том, что Вы не совсем понимаете как банки относятся к тому, что клиент все время "теребит" лимит - тем более когда он его уменьшает. Банки этого очень не любят. Банки любят стабильность - взял лимит - пользуйся! Зачем уменьшать? Не нужен лимит сейчас - не трогай - на не израсходованный лимит то % не капают. Так к чему эти менжевания? А так в глазах банках вырисовывается ваш портрет как весьма неуверенного человека. В принципе сумма в 8 тыс. это по большому счету не о чем. А если клиент с 8 уменьшает до 2-3 потом поднимает на 200-300-500 грн., то как банк должен относится к такому клиенту? Правильно - финансово не стабилен. Значит есть риск. А если есть риск, то в какой-то момент, новый лимит просто не дадут. Что в принципе и произошло в вашем случае.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Moneta Коко от форварда стоит рассматривать если официально трудоустроены и готовы дать телефоны родственников/сотрудников, сейчас вроде они получше стали КЛ давать. А так да, выше верно подсказали А-банк.
Bosstone написав:Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.
Почему Альфу не рекомендуете, там же ещё и кэшбек есть?)
Потому что непонятны критерии, на которых основывается мнение топикстартера о нормальности банка. Кешбек есть во всех упомянутых банках. Но в Альфе процедура оформления чуть сложнее. Хотя по критерию лояльности скоринга Альфа действительно лидер.