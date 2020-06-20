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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1934193519361937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:07

Moneta думаю Ваша проблема в том, что Вы не совсем понимаете как банки относятся к тому, что клиент все время "теребит" лимит - тем более когда он его уменьшает. Банки этого очень не любят. Банки любят стабильность - взял лимит - пользуйся! Зачем уменьшать? Не нужен лимит сейчас - не трогай - на не израсходованный лимит то % не капают. Так к чему эти менжевания? А так в глазах банках вырисовывается ваш портрет как весьма неуверенного человека. В принципе сумма в 8 тыс. это по большому счету не о чем. А если клиент с 8 уменьшает до 2-3 потом поднимает на 200-300-500 грн., то как банк должен относится к такому клиенту? Правильно - финансово не стабилен. Значит есть риск. А если есть риск, то в какой-то момент, новый лимит просто не дадут. Что в принципе и произошло в вашем случае.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:41

Moneta, может Абанку попробовать?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:55

Moneta Коко от форварда стоит рассматривать если официально трудоустроены и готовы дать телефоны родственников/сотрудников, сейчас вроде они получше стали КЛ давать. А так да, выше верно подсказали А-банк.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:37

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:10

  Bosstone написав:Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.

Почему Альфу не рекомендуете, там же ещё и кэшбек есть?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:24

  Adast написав:
  Bosstone написав:Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.

Почему Альфу не рекомендуете, там же ещё и кэшбек есть?)

Потому что непонятны критерии, на которых основывается мнение топикстартера о нормальности банка. Кешбек есть во всех упомянутых банках. Но в Альфе процедура оформления чуть сложнее. Хотя по критерию лояльности скоринга Альфа действительно лидер.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:32

  Bosstone написав:
  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

Конечно, есть. Ближе всего к монобанку по функционалу и простоте оформления находится спортбанк от Окси-банка и зеленая от А-банка.

В спорте лимит тоже дают не всем.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 01:12

  Moneta написав:С самого начала вместе с моно, но вижу как стремительно ухудшается продукт. Подобавляли всяких ачивок и банок, а главная задача карты - нивелируется.

Ниодной просрочки не допускал, год назад спокойно давали лимит сколько просил (максимум 8 тыс просил), сейчас 2300 нахальная морда кота отказывает.

Посмотрел на минфине - сплошной негатив, это не только у меня. Качество упало в плинтус, есть ли еще нормальные продукты на рынке? Коко от форварда подойдет как замена?

так боялся потратить лишнее? :D
тут писали про трудоустройство, так оно у них видимо на надцатом месте, у меня как раз такая проблема но лимит мне за полгода на 50тыс подняли сами.
Правильно говорят - надо деньги тратить и они будут довольны.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 04:20

  Moneta написав:На привате лимит 9к.

Цікаво, а цей ліміт Ви теж так увесь час ґвалтуєте і Корезоїд Вас ще жодного разу не карав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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