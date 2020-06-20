Додано: Суб 20 чер, 2020 16:07

Moneta думаю Ваша проблема в том, что Вы не совсем понимаете как банки относятся к тому, что клиент все время "теребит" лимит - тем более когда он его уменьшает. Банки этого очень не любят. Банки любят стабильность - взял лимит - пользуйся! Зачем уменьшать? Не нужен лимит сейчас - не трогай - на не израсходованный лимит то % не капают. Так к чему эти менжевания? А так в глазах банках вырисовывается ваш портрет как весьма неуверенного человека. В принципе сумма в 8 тыс. это по большому счету не о чем. А если клиент с 8 уменьшает до 2-3 потом поднимает на 200-300-500 грн., то как банк должен относится к такому клиенту? Правильно - финансово не стабилен. Значит есть риск. А если есть риск, то в какой-то момент, новый лимит просто не дадут. Что в принципе и произошло в вашем случае.