Striker написав:Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.
на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали