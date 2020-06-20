RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 06:59

  Striker написав:Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.
на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12125
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1935193619371938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1580)
21.06.2020 07:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.