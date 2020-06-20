Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1935193619371938 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.1 5 76 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 4% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 5% 4 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 32 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 41% 31 Всього голосів : 76 Додано: Нед 21 чер, 2020 06:59 Striker написав: Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов. Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов. на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали никому не верю sens

Повідомлень: 12125 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 09:11

Все это не теория, а реальный кейс с кредитками 7 банков, "кредитной нагрузкой" в несколько десятков тысяч гривень в каждом из них, при отсутствии "менжеваний" с лимитами туда-сюда-обратно (за все время только в одном банке уменьшал лимит до нуля и еще в одном закрывал кредитку полностью - спустя какое-то время вернулся и туда, и туда). По сути за все время только один банк, чья "фишка" трудоустройство кред.лим так и не дал. Или пока не дал Не претендую на абсолютную истину и возможно те, кто "менжуются" с постоянным снижением кред.лимов до смешных сумм и получат какой-то эффект при заказе кред-лима в каком-то конкретном банке, но мне почему-то кажется, что по крайней мере половина банков как раз с недоверием относится к клиентам с низкими лимитами у "коллег", и наоборот часто даже доливает своим клиентам кред.лим если видит, что у него есть весьма "не маленькие" лимиты в других банках, их ему "коллеги" увеличивают и он этими лимитами пользуется. Естественно "долив" происходит при наличии хорошей кредитной истории в БКИ и отсутствии "залётов" с не возвратами у "коллег".Все это не теория, а реальный кейс с кредитками 7 банков, "кредитной нагрузкой" в несколько десятков тысяч гривень в каждом из них, при отсутствии "менжеваний" с лимитами туда-сюда-обратно (за все время только в одном банке уменьшал лимит до нуля и еще в одном закрывал кредитку полностью - спустя какое-то время вернулся и туда, и туда). По сути за все время только один банк, чья "фишка" трудоустройство кред.лим так и не дал. Или пока не дал 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4626 З нами з: 20.03.15 Подякував: 81 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 09:29 Flamingo

Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:

tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus

+50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb

+50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 Striker

Повідомлень: 684 З нами з: 15.02.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 09:36 sens

У меня ничего не трогали. А Приват вряд ли что-то сделает, т.к. у меня тут ЗП и 4 активных оплат частями. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:

tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus

+50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb

+50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 Striker

Повідомлень: 684 З нами з: 15.02.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:08 Striker по моему скромному убеждению "секта свидетелей кредитной нагрузки" слишком завышает значимость данного показателя. Опять таки невозможно проверить дали бы тот или иной лимит в конкретном банке если бы кто-то не отказался накануне от какого-то лимита. Поэтому советовать может кто угодно и что угодно, но из всех советов конкретному клиенту банка надо сделать свои выводы и поступить так как он считает правильным.

Ну а мой вывод из предыдущего сообщения, основанный на личном опыте - низкие лимиты в других банках, пересмотр их в сторону снижения (даже по инициативе клиента) могут быть рассмотрены банком при назначении лимита как отрицательные факторы, и наоборот - высокие лимиты клиента, данные ему "коллегами", могут добавить такому клиенту вистов. Но это только лишь пара факторов, которые банк принимает к рассмотрению при выдаче лимита.

ЗЫ. Лишь относительно недавно поинтересовался собственным рейтингом в УБКИ. Он оказался "чуть выше чем в среднем по Украине". Но никогда не мониторил этот показатель и не сравнивал его динамику. Полагаю что тот факт, что рейтинг "упал на 40 пунктов" это мизер в сравнении с реальной платежеспособностью клиента, наличия у него реальных средств в банках, достаточных "белых" (а для некоторых банков и "серых") доходов. Если "умному" (а не зацикленному на тупо разработанному скоринге) банку правильно показать и доказать, что Вы платежеспособный клиент - то такой банк даст лимит, не взирая на цифру рейтинга БКИ и наличие лимитов в других банках. Но признаю - это весьма не просто, но возможно. Более того это не всегда срабатывает, ведь не все банки "умные" есть еще просто зацикленные на обязательном подтвержденном трудоустройстве по моему скромному убеждению "секта свидетелей кредитной нагрузки" слишком завышает значимость данного показателя. Опять таки невозможно проверить дали бы тот или иной лимит в конкретном банке если бы кто-то не отказался накануне от какого-то лимита. Поэтому советовать может кто угодно и что угодно, но из всех советов конкретному клиенту банка надо сделать свои выводы и поступить так как он считает правильным.Ну а мой вывод из предыдущего сообщения, основанный на личном опыте - низкие лимиты в других банках, пересмотр их в сторону снижения (даже по инициативе клиента) могут быть рассмотрены банком при назначении лимита как отрицательные факторы, и наоборот - высокие лимиты клиента, данные ему "коллегами", могут добавить такому клиенту вистов. Но это только лишь пара факторов, которые банк принимает к рассмотрению при выдаче лимита.ЗЫ. Лишь относительно недавно поинтересовался собственным рейтингом в УБКИ. Он оказался "чуть выше чем в среднем по Украине". Но никогда не мониторил этот показатель и не сравнивал его динамику. Полагаю что тот факт, что рейтинг "упал на 40 пунктов" это мизер в сравнении с реальной платежеспособностью клиента, наличия у него реальных средств в банках, достаточных "белых" (а для некоторых банков и "серых") доходов. Если "умному" (а не зацикленному на тупо разработанному скоринге) банку правильно показать и доказать, что Вы платежеспособный клиент - то такой банк даст лимит, не взирая на цифру рейтинга БКИ и наличие лимитов в других банках. Но признаю - это весьма не просто, но возможно. Более того это не всегда срабатывает, ведь не все банки "умные" есть еще просто зацикленные на обязательном подтвержденном трудоустройстве 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4626 З нами з: 20.03.15 Подякував: 81 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:12 Flamingo



Много слов ни очем. vpchelko

Повідомлень: 266 З нами з: 05.07.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:23 Vorlon написав: Moneta написав: Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет

Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.



Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.



У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать! Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать!

А вы не думали о том, что карту могут украсть или соскамить

и ваши 50000 кредитного лимита тю-тю!

И кроме того, если не дай бог против вас будет открыто исполнительное производство или даже просто кто-нибудь подаст против вас иск имущественного характера то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!

Поэтому я здесь поддержу Монету: нет никакого смысла держать огромные кредитные лимиты и не пользоваться ими - это просто дополнительные риски перед ворами, мошенниками и взыскателями средств. Если вам достаточно условно 5 тысяч, нахрена ходить с потенциальными -50000?! А вы не думали о том, что карту могут украсть или соскамитьи ваши 50000 кредитного лимита тю-тю!И кроме того, если не дай бог против вас будет открыто исполнительное производство или даже просто кто-нибудь подаст против вас иск имущественного характера то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!Поэтому я здесь поддержу Монету: нет никакого смысла держать огромные кредитные лимиты и не пользоваться ими - это просто дополнительные риски перед ворами, мошенниками и взыскателями средств. Если вам достаточно условно 5 тысяч, нахрена ходить с потенциальными -50000?! Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2284 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:28 после слова украсть

перестал читать и пожалел автора v57 Повідомлень: 2625 З нами з: 14.03.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:30 Re: Monobank Striker написав: Flamingo

Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка.

Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё. Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё. Faceless

Модератор Повідомлень: 27391 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1165 раз. Подякували: 6527 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 10:33 v57 написав: после слова украсть

перестал читать и пожалел автора после слова украстьперестал читать и пожалел автора

напрасно перестали фраза "то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!" - это что-то. напрасно перестали фраза "то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!" - это что-то. Smitten Повідомлень: 151 З нами з: 16.12.13 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням melkh,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: IDAN Valeriy237 і 7 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор