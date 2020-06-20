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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1935193619371938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 06:59

  Striker написав:Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.
на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:11

Не претендую на абсолютную истину и возможно те, кто "менжуются" с постоянным снижением кред.лимов до смешных сумм и получат какой-то эффект при заказе кред-лима в каком-то конкретном банке, но мне почему-то кажется, что по крайней мере половина банков как раз с недоверием относится к клиентам с низкими лимитами у "коллег", и наоборот часто даже доливает своим клиентам кред.лим если видит, что у него есть весьма "не маленькие" лимиты в других банках, их ему "коллеги" увеличивают и он этими лимитами пользуется. Естественно "долив" происходит при наличии хорошей кредитной истории в БКИ и отсутствии "залётов" с не возвратами у "коллег".
Все это не теория, а реальный кейс с кредитками 7 банков, "кредитной нагрузкой" в несколько десятков тысяч гривень в каждом из них, при отсутствии "менжеваний" с лимитами туда-сюда-обратно (за все время только в одном банке уменьшал лимит до нуля и еще в одном закрывал кредитку полностью - спустя какое-то время вернулся и туда, и туда). По сути за все время только один банк, чья "фишка" трудоустройство кред.лим так и не дал. Или пока не дал :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:29

Flamingo
Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:36

sens
У меня ничего не трогали. А Приват вряд ли что-то сделает, т.к. у меня тут ЗП и 4 активных оплат частями.
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:08

Striker по моему скромному убеждению "секта свидетелей кредитной нагрузки" слишком завышает значимость данного показателя. Опять таки невозможно проверить дали бы тот или иной лимит в конкретном банке если бы кто-то не отказался накануне от какого-то лимита. Поэтому советовать может кто угодно и что угодно, но из всех советов конкретному клиенту банка надо сделать свои выводы и поступить так как он считает правильным.
Ну а мой вывод из предыдущего сообщения, основанный на личном опыте - низкие лимиты в других банках, пересмотр их в сторону снижения (даже по инициативе клиента) могут быть рассмотрены банком при назначении лимита как отрицательные факторы, и наоборот - высокие лимиты клиента, данные ему "коллегами", могут добавить такому клиенту вистов. Но это только лишь пара факторов, которые банк принимает к рассмотрению при выдаче лимита.
ЗЫ. Лишь относительно недавно поинтересовался собственным рейтингом в УБКИ. Он оказался "чуть выше чем в среднем по Украине". Но никогда не мониторил этот показатель и не сравнивал его динамику. Полагаю что тот факт, что рейтинг "упал на 40 пунктов" это мизер в сравнении с реальной платежеспособностью клиента, наличия у него реальных средств в банках, достаточных "белых" (а для некоторых банков и "серых") доходов. Если "умному" (а не зацикленному на тупо разработанному скоринге) банку правильно показать и доказать, что Вы платежеспособный клиент - то такой банк даст лимит, не взирая на цифру рейтинга БКИ и наличие лимитов в других банках. Но признаю - это весьма не просто, но возможно. Более того это не всегда срабатывает, ведь не все банки "умные" есть еще просто зацикленные на обязательном подтвержденном трудоустройстве ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:12

Flamingo

Много слов ни очем.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:23

  Vorlon написав:
  Moneta написав:Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет

Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.

Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.

У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать! ;)

А вы не думали о том, что карту могут украсть или соскамить
и ваши 50000 кредитного лимита тю-тю!
И кроме того, если не дай бог против вас будет открыто исполнительное производство или даже просто кто-нибудь подаст против вас иск имущественного характера то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!
Поэтому я здесь поддержу Монету: нет никакого смысла держать огромные кредитные лимиты и не пользоваться ими - это просто дополнительные риски перед ворами, мошенниками и взыскателями средств. Если вам достаточно условно 5 тысяч, нахрена ходить с потенциальными -50000?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:28

после слова украсть
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v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:30

Re: Monobank

Striker написав:Flamingo
Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка.

Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:33

  v57 написав:после слова украсть
перестал читать и пожалел автора

напрасно перестали фраза "то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит!" - это что-то.
Smitten
 
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