Striker написав:Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.
на кредит Днепр во время карантина срезали с 52…до 2300,в приват оплату частями обнулили - по другим моим кредитам,в том числе и моно лимит не трогали
Не претендую на абсолютную истину и возможно те, кто "менжуются" с постоянным снижением кред.лимов до смешных сумм и получат какой-то эффект при заказе кред-лима в каком-то конкретном банке, но мне почему-то кажется, что по крайней мере половина банков как раз с недоверием относится к клиентам с низкими лимитами у "коллег", и наоборот часто даже доливает своим клиентам кред.лим если видит, что у него есть весьма "не маленькие" лимиты в других банках, их ему "коллеги" увеличивают и он этими лимитами пользуется. Естественно "долив" происходит при наличии хорошей кредитной истории в БКИ и отсутствии "залётов" с не возвратами у "коллег". Все это не теория, а реальный кейс с кредитками 7 банков, "кредитной нагрузкой" в несколько десятков тысяч гривень в каждом из них, при отсутствии "менжеваний" с лимитами туда-сюда-обратно (за все время только в одном банке уменьшал лимит до нуля и еще в одном закрывал кредитку полностью - спустя какое-то время вернулся и туда, и туда). По сути за все время только один банк, чья "фишка" трудоустройство кред.лим так и не дал. Или пока не дал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Striker по моему скромному убеждению "секта свидетелей кредитной нагрузки" слишком завышает значимость данного показателя. Опять таки невозможно проверить дали бы тот или иной лимит в конкретном банке если бы кто-то не отказался накануне от какого-то лимита. Поэтому советовать может кто угодно и что угодно, но из всех советов конкретному клиенту банка надо сделать свои выводы и поступить так как он считает правильным. Ну а мой вывод из предыдущего сообщения, основанный на личном опыте - низкие лимиты в других банках, пересмотр их в сторону снижения (даже по инициативе клиента) могут быть рассмотрены банком при назначении лимита как отрицательные факторы, и наоборот - высокие лимиты клиента, данные ему "коллегами", могут добавить такому клиенту вистов. Но это только лишь пара факторов, которые банк принимает к рассмотрению при выдаче лимита. ЗЫ. Лишь относительно недавно поинтересовался собственным рейтингом в УБКИ. Он оказался "чуть выше чем в среднем по Украине". Но никогда не мониторил этот показатель и не сравнивал его динамику. Полагаю что тот факт, что рейтинг "упал на 40 пунктов" это мизер в сравнении с реальной платежеспособностью клиента, наличия у него реальных средств в банках, достаточных "белых" (а для некоторых банков и "серых") доходов. Если "умному" (а не зацикленному на тупо разработанному скоринге) банку правильно показать и доказать, что Вы платежеспособный клиент - то такой банк даст лимит, не взирая на цифру рейтинга БКИ и наличие лимитов в других банках. Но признаю - это весьма не просто, но возможно. Более того это не всегда срабатывает, ведь не все банки "умные" есть еще просто зацикленные на обязательном подтвержденном трудоустройстве
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Moneta написав:Да, я всегда оперативно управляю, чтобы лишнего не тратить. Каждый месяц ставлю столько, сколько нужно на текущую трату. Месяц назад был 3300, потом снизил до 2100. Сейчас решил что маловато - повышаю до 2500 и наглый кот пишет
Я так и думал - это ваша самая главная и грубейшая ошибка! Нельзя постоянно размером кредитного лимита играть. Выставили однажды и забыли! И без крайней нужды не трогать, а в меньшую сторону так и вообще никогда.
Лимит - это доверие, а если вы и сами себе не доверяете ("чтобы лишнего не тратить"), то о каком доверии от банка речь? Так что это не банк плохой, а вы не совсем поняли принципы работы с кредитными картами.
У меня сейчас лимит здесь 50 тысяч, а используется 1000-1500 (или вообще не используется). Но мне и в голову не приходит его уменьшать!
А вы не думали о том, что карту могут украсть или соскамить и ваши 50000 кредитного лимита тю-тю! И кроме того, если не дай бог против вас будет открыто исполнительное производство или даже просто кто-нибудь подаст против вас иск имущественного характера то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит! Поэтому я здесь поддержу Монету: нет никакого смысла держать огромные кредитные лимиты и не пользоваться ими - это просто дополнительные риски перед ворами, мошенниками и взыскателями средств. Если вам достаточно условно 5 тысяч, нахрена ходить с потенциальными -50000?!
Striker написав:Flamingo Что-то когда планируется поход в ТАС, то все наоборот советуют за месяц-два снизить кред. нагрузку, закрыть Приват и т.д. А мне из-за мониных лишних 15к УБКИ снизил кред. рейтинг сразу на 40 пунктов. Теперь жду пока восстановится до прежних значений. Вообще, что моно, что ломбард - бесполезная кредитная нагрузка.
Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё.