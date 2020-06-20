RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1936193719381939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:45

Re: Monobank

Хехе, в мене скоріш зворотній досвід з кредлімітами. Хоча це було давно і можливо випадковий збіг: я хотів максимку алли, тоді без горіхів і постійним 5% кишмишем на кабаки. Не дали. За місяць запустився моня і дав 100тис ліміту. За кілька днів приват запропонував 75тис(не брав), а альфа видала максимку з 20 :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8460
З нами з: 15.04.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:30

  Striker написав:Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.

Вы такой наивный. :D
rollo
 
Повідомлень: 749
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:47

  Faceless написав:Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё.

Может быть и не стоило снижать. У меня сейчас 49.5к общий лимит, а зарубленный мною лимит - 43.3к. Они мне как-то не особо нужны. Но я, пожалуй, на этом остановлюсь и больше не буду трогать лимиты. А там посмотрим, если позже добавят что-то на Коко, вдруг ТАСя (это будет праздник) что-то даст, то значит не зря я рубил налево и направо.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:49

  rollo написав:Вы такой наивный. :D

Насчёт ТАСа?) :)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:51

  Striker написав:значит не зря я рубил налево и направо.

Зря
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:54

  mustbe написав:Зря

Почему? :(
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:56

  Striker написав:
  mustbe написав:Зря

Почему? :(

Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1936193719381939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Flamingo і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19387)
21.06.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.