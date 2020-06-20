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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 10:45
Хехе, в мене скоріш зворотній досвід з кредлімітами. Хоча це було давно і можливо випадковий збіг: я хотів максимку алли, тоді без горіхів і постійним 5% кишмишем на кабаки. Не дали. За місяць запустився моня і дав 100тис ліміту. За кілька днів приват запропонував 75тис(не брав), а альфа видала максимку з 20
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chipmunk
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:30
Striker написав:
Пф, я месяца 3 активно юзал Моню в супермаркетах, потом положил на полку, и через полтора месяца мне повысили лимит с 5к до 20к. Я его сразу срезал до 2к, т.к. он тут не нужен. В А-Банке дали 8.8к, срезал до 2к. В Привате было 38.5к, срезал до 20к. В Альфе 22.5к, Коко кредитка 3к. Срезаю лимиты, чтобы налили на Коко больше, может ТАСя когда-то подобреет и что-то даст, и в ближайших планах КБО и Вайт Идеи. Но надо, чтобы немного устаканился УБКИ, а то слишком много телодвижений за последние месяцы и смены лимитов.
Вы такой наивный.
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rollo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:47
Faceless написав:
Не стоит преувеличивать значение рейтинга УБКИ. У меня он скакал за последние годы в диапазоне от высокого до среднего, и ни в одном банке не было никаких проблем с лимитом, ни разу я ничего не снижал и не закрывал, и банки сами повышали ещё.
Может быть и не стоило снижать. У меня сейчас 49.5к общий лимит, а зарубленный мною лимит - 43.3к. Они мне как-то не особо нужны. Но я, пожалуй, на этом остановлюсь и больше не буду трогать лимиты. А там посмотрим, если позже добавят что-то на Коко, вдруг ТАСя (это будет праздник) что-то даст, то значит не зря я рубил налево и направо.
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Striker
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Striker
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:51
Striker написав:
значит не зря я рубил налево и направо.
Зря
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mustbe
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:56
Striker написав: mustbe написав:
Зря
Почему?
Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего
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