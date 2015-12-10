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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:27
Alien написав: Striker написав:
вдруг ТАСя (это будет праздник) что-то даст
Про яку картку мова? Мабуть про "пудру", бо цінність ліміту в Б5 у зв'язку з останніми змінами різко зменшується
2% (чистыми) на продукты и АЗС - Б5, 5% на одежду и 3% красота и аптеки - Пудра - очень даже хорошая ценность лимита.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:28
mustbe написав:
Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего
Я с Фламинго практически во всём согласен, видно, что человек имеет хороший опыт в этом деле (и опыт в написании длинных текстов
). Просто 4 месяца назад, когда я только начинал свой путь по получению карт, в ветке ТАСа мне советовали рубить лишнюю кред. нагрузку, особенно для ТАСа. Поэтому я и убирал лишнее.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:28
Flamingo написав:
Striker по моему скромному убеждению "секта свидетелей кредитной нагрузки" слишком завышает значимость данного показателя. Опять таки невозможно проверить дали бы тот или иной лимит в конкретном банке если бы кто-то не отказался накануне от какого-то лимита.
Определенная зависимость в определенных банках очевидно есть, но оценить ее сложно. Мне в одном банке при оформлении премиальной карты сказали, что у меня великовата кредитная нагрузка и можно понизить лимит в одном из других банков, чтобы повысить шансы получения лимита у них.
Flamingo написав:
ЗЫ. Лишь относительно недавно поинтересовался собственным рейтингом в УБКИ.
Так и некоторые банки отказывают в лимите, даже не интересуясь рейтингом в УБКИ.
Например, ТАС.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:29
Alien написав: Striker написав:
вдруг ТАСя (это будет праздник) что-то даст
Про яку картку мова? Мабуть про "пудру", бо цінність ліміту в Б5 у зв'язку з останніми змінами різко зменшується
Пудра відкривається як додаткоаа до Б5 - найкращий варіянт
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:31
rollo написав:
К лимиту в ТАСе я шел больше года.
Поделитесь опытом, как Вам удалось сдвинуть лимит с места в ТАСе?
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:47
rollo написав: Alien написав: Striker написав:
вдруг ТАСя (это будет праздник) что-то даст
Про яку картку мова? Мабуть про "пудру", бо цінність ліміту в Б5 у зв'язку з останніми змінами різко зменшується
2% (чистыми) на продукты и АЗС - Б5, 5% на одежду и 3% красота и аптеки - Пудра - очень даже хорошая ценность лимита.
Маю кілька років Б5, але так сталося що жодного разу не користався нею для продуктів та АЗС, бо маю картки зі значно кращими пропозиціями на ці категорії. Хоча Б5 останній рік використовувалась дуже активно (часто по максимуму квартального ліміту) саме по категоріях, які на жаль з 15 липня зникають.
Пудра кілька разів ставала у пригоді завдяки акційним пропозиціям (наприклад до 8 березня), втім за аптеки та й за одяг теж є чим заплатити і крім Пудри з кращим кешбеком, хоча і "своїми". Але це діло смаку і як кажуть "у хазяйстві мають бути обидві картки". Звісно краще з лімітом.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:54
ingtrans написав:
Определенная зависимость в определенных банках очевидно есть
Безусловно Вы правы. Я с этим даже и не спорил. Но это лишь один из факторов.
ingtrans написав:
Так и некоторые банки отказывают в лимите, даже не интересуясь рейтингом в УБКИ.
Например, ТАС.
А еще Фарс, Идея. Эта троица (включая Тас) часто "рубит" еще на этапе пре-скоринга.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:10
Flamingo написав:
А еще Фарс, Идея.
В моем случае что Форвард, что Идея (О.Банк) в УБКИ смотрели (правда, лимит всё равно не дали, хотя в УБКИ у меня всё хорошо), а вот ТАС отказал не глядя, несмотря на хороший офицальный доход. Возможно, из-за ФОП.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:12
Alien написав:
Маю кілька років Б5, але так сталося що жодного разу не користався нею для продуктів та АЗС, бо маю картки зі значно кращими пропозиціями на ці категорії.
Укрексім? Я хочу собі Вайт Ідеї як альтернативу Б5 на супермаркети, якщо вийде без страховки. Поки що перебиваюсь розсрочками від Алли і 1%, вигідніше, ніж Моно за свої.
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- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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