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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1938193919401941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35

Re: Monobank

  Striker написав:Укрексім?
По вихідним Уікендкард. В робочі дні Укрексім.
  Striker написав:Я хочу собі Вайт Ідеї як альтернативу Б5

Вайт свого часу була моєю першою карткою з кешбеком, втім після введення по ній комісій при витратах до 3000 в місяць закрив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41

  Faceless написав:Пудра відкривається як додаткоаа до Б5 - найкращий варіянт

Саме такий набір маю.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41

  Striker написав:
  mustbe написав:Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего

Я с Фламинго практически во всём согласен, видно, что человек имеет хороший опыт в этом деле (и опыт в написании длинных текстов :)). Просто 4 месяца назад, когда я только начинал свой путь по получению карт, в ветке ТАСа мне советовали рубить лишнюю кред. нагрузку, особенно для ТАСа. Поэтому я и убирал лишнее.

Ви маєте схильність до альтернативного прочитання того, що Вам радять. Коли Вам детально радили, як підійти до ТАСі Ви не хотіли нікого слухати і казали, що за таким клієнтом вона ще сама побігає, коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні", коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти" і тепер активно це транслюєте. Може варто трохи змншити гонор і уважніше читати, що Вам пишуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 1938193919401941
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