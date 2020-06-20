По вихідним Уікендкард. В робочі дні Укрексім.
Вайт свого часу була моєю першою карткою з кешбеком, втім після введення по ній комісій при витратах до 3000 в місяць закрив
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35
Re: Monobank
По вихідним Уікендкард. В робочі дні Укрексім.
Вайт свого часу була моєю першою карткою з кешбеком, втім після введення по ній комісій при витратах до 3000 в місяць закрив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
Ви маєте схильність до альтернативного прочитання того, що Вам радять. Коли Вам детально радили, як підійти до ТАСі Ви не хотіли нікого слухати і казали, що за таким клієнтом вона ще сама побігає, коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні", коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти" і тепер активно це транслюєте. Може варто трохи змншити гонор і уважніше читати, що Вам пишуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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