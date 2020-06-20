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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1938193919401941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35

Re: Monobank

  Striker написав:Укрексім?
По вихідним Уікендкард. В робочі дні Укрексім.
  Striker написав:Я хочу собі Вайт Ідеї як альтернативу Б5

Вайт свого часу була моєю першою карткою з кешбеком, втім після введення по ній комісій при витратах до 3000 в місяць закрив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41

  Faceless написав:Пудра відкривається як додаткоаа до Б5 - найкращий варіянт

Саме такий набір маю.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41

  Striker написав:
  mustbe написав:Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего

Я с Фламинго практически во всём согласен, видно, что человек имеет хороший опыт в этом деле (и опыт в написании длинных текстов :)). Просто 4 месяца назад, когда я только начинал свой путь по получению карт, в ветке ТАСа мне советовали рубить лишнюю кред. нагрузку, особенно для ТАСа. Поэтому я и убирал лишнее.

Ви маєте схильність до альтернативного прочитання того, що Вам радять. Коли Вам детально радили, як підійти до ТАСі Ви не хотіли нікого слухати і казали, що за таким клієнтом вона ще сама побігає, коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні", коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти" і тепер активно це транслюєте. Може варто трохи змншити гонор і уважніше читати, що Вам пишуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:46

  Striker написав:
  rollo написав:К лимиту в ТАСе я шел больше года.

Поделитесь опытом, как Вам удалось сдвинуть лимит с места в ТАСе?

Кроме УБКИ есть еще ПВБКИ. Так вот, там светился кредит от одного из банков, в котором когда - то были депозиты. А вот кредитов не было и даже карточек этого банка тоже не было.
Заглянуть в этот ПВБКИ посоветовала одна из менеджеров ТАСи.
Пришлось списываться и просить убрать этот кредит.
Может это помогло? А может терпение? :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:09

  klug написав:коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні"

Не пам'ятаю такого. :shock:
  klug написав:коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти"

Коли мені казали закрити зайві кредитки, в мене їх було аж дві: Моно 5к і Приват 38.5к (до походу в ТАС).
Кредитний рейтинг в УБКІ на той момент був дуже високим, десь біля 570, і з активною кредитною історією за останні 3 роки. Я активно користуюсь оплатою частинами Привата, в мене на той момент були десь 4 активні договори, зараз також 4. Навіщо мені закривати картку, на якій є існуючі договори і якою я активно користуюся?
Ви також, виходить, якось неправильно трактуєте те, що я інколи пишу і роблю.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:13

  rollo написав:Кроме УБКИ есть еще ПВБКИ. Так вот, там светился кредит от одного из банков, в котором когда - то были депозиты. А вот кредитов не было и даже карточек этого банка тоже не было.
Заглянуть в этот ПВБКИ посоветовала одна из менеджеров ТАСи.
Пришлось списываться и просить убрать этот кредит.
Может это помогло? А может терпение? :|

В ПВБКИ вроде 50 грн надо платить, а я жадный. :lol:
Сомневаюсь, что там у меня есть что-то левое, при том, что раньше пользовался только Приватом.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:30

Еще не надоело гадать на кофейной гуще? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00

ну а в подпись паренек напихал рекламки
так шо не такой уж он и
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03

  v57 написав:ну а в подпись паренек напихал рекламки
так шо не такой уж он и

:D
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