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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35
Striker написав:
Укрексім?
По вихідним Уікендкард. В робочі дні Укрексім.
Striker написав:
Я хочу собі Вайт Ідеї як альтернативу Б5
Вайт свого часу була моєю першою карткою з кешбеком, втім після введення по ній комісій при витратах до 3000 в місяць закрив
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
Faceless написав:
Пудра відкривається як додаткоаа до Б5 - найкращий варіянт
Саме такий набір маю.
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rollo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:41
Striker написав: mustbe написав:
Дык, Фламинго всё правильно расписал, добавить особо нечего
Я с Фламинго практически во всём согласен, видно, что человек имеет хороший опыт в этом деле (и опыт в написании длинных текстов
). Просто 4 месяца назад, когда я только начинал свой путь по получению карт, в ветке ТАСа мне советовали рубить лишнюю кред. нагрузку, особенно для ТАСа. Поэтому я и убирал лишнее.
Ви маєте схильність до альтернативного прочитання того, що Вам радять. Коли Вам детально радили, як підійти до ТАСі Ви не хотіли нікого слухати і казали, що за таким клієнтом вона ще сама побігає, коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні", коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти" і тепер активно це транслюєте. Може варто трохи змншити гонор і уважніше читати, що Вам пишуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:46
Striker написав: rollo написав:
К лимиту в ТАСе я шел больше года.
Поделитесь опытом, как Вам удалось сдвинуть лимит с места в ТАСе?
Кроме УБКИ есть еще ПВБКИ. Так вот, там светился кредит от одного из банков, в котором когда - то были депозиты. А вот кредитов не было и даже карточек этого банка тоже не было.
Заглянуть в этот ПВБКИ посоветовала одна из менеджеров ТАСи.
Пришлось списываться и просить убрать этот кредит.
Может это помогло? А может терпение?
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rollo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:09
klug написав:
коли вам пояснювали особливості зарахування Р2Р у "традиційних банках" Ви це прочитали як "СЕП на Моно має відлежатись 3 дні"
Не пам'ятаю такого.
klug написав:
коли Вам казали закрити зайві кредитки, Ви це прочитали як "треба різати ліміти"
Коли мені казали закрити зайві кредитки, в мене їх було аж дві: Моно 5к і Приват 38.5к (до походу в ТАС).
Кредитний рейтинг в УБКІ на той момент був дуже високим, десь біля 570, і з активною кредитною історією за останні 3 роки. Я активно користуюсь оплатою частинами Привата, в мене на той момент були десь 4 активні договори, зараз також 4. Навіщо мені закривати картку, на якій є існуючі договори і якою я активно користуюся?
Ви також, виходить, якось неправильно трактуєте те, що я інколи пишу і роблю.
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Striker
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:13
rollo написав:
Кроме УБКИ есть еще ПВБКИ. Так вот, там светился кредит от одного из банков, в котором когда - то были депозиты. А вот кредитов не было и даже карточек этого банка тоже не было.
Заглянуть в этот ПВБКИ посоветовала одна из менеджеров ТАСи.
Пришлось списываться и просить убрать этот кредит.
Может это помогло? А может терпение?
В ПВБКИ вроде 50 грн надо платить, а я жадный.
Сомневаюсь, что там у меня есть что-то левое, при том, что раньше пользовался только Приватом.
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Striker
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:30
Еще не надоело гадать на кофейной гуще?
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00
ну а в подпись паренек напихал рекламки
так шо не такой уж он и
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:40
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