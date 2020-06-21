пора розробили плагін по АдБлока щоб вирізав настирливу рекламу в підписах!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:06
пора розробили плагін по АдБлока щоб вирізав настирливу рекламу в підписах!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:16
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:31
Re: Monobank
Нет такой нормы в процессуальных кодексах, не надо пугать только что придуманными сказками.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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