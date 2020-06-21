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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1939194019411942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:06

пора розробили плагін по АдБлока щоб вирізав настирливу рекламу в підписах!
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:16

  greenozon написав:пора розробили плагін по АдБлока щоб вирізав настирливу рекламу в підписах!
:)

Поддерживаю :lol:
rollo
 
Повідомлень: 754
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:31

Re: Monobank

  asti написав:то в обеспечение этого иска у вас опять же спишется весь неиспользованный кредитный лимит

Нет такой нормы в процессуальных кодексах, не надо пугать только что придуманными сказками.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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