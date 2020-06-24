RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1942194319441945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
5%
4
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
31
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:13

  WachtAmRhein написав:
  omb написав:pavyak у меня так в сильпо было, пошла оплата отказ, только я открыл приложение мони и полез в лимиты - оплата прошла, может они спецом что-то сделали, что если зашли в приложуху, то все ок типа


Вы картой Мони приложением Сильпо платите? Зачем????


1. не надо таскать с собой карту. 2. дают в полтора раза больше бонусов
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:48

ukrmvs карта была привязана к приложению сильпо :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:33

  Alien написав:
  Кочевник написав:Правильно налаштував адблок і не видно цієї гірлянди рефералкодрочерів.

А якщо хтось захоче вiддячити людинi яка допомогла, скориставшись рефералкою, то хiба то погано?

Ні, це не погано. Погано постійно про себе нагадувати пустими та нікчемними повідомленнями, щоб тупо частіше світити свою рефку, як тут деякі роблять.
Maksi2
 
Повідомлень: 664
З нами з: 18.06.19
Подякував: 209 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1942194319441945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8636)
25.06.2020 02:53
Золото XAU/USD (2775)
25.06.2020 01:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.