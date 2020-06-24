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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:13
WachtAmRhein написав: omb написав:pavyak
у меня так в сильпо было, пошла оплата отказ, только я открыл приложение мони и полез в лимиты - оплата прошла, может они спецом что-то сделали, что если зашли в приложуху, то все ок типа
Вы картой Мони приложением Сильпо платите? Зачем????
1. не надо таскать с собой карту. 2. дают в полтора раза больше бонусов
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:48
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карта была привязана к приложению сильпо
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 25 чер, 2020 01:33
Alien написав: Кочевник написав:
Правильно налаштував адблок і не видно цієї гірлянди рефералкодрочерів.
А якщо хтось захоче вiддячити людинi яка допомогла, скориставшись рефералкою, то хiба то погано?
Ні, це не погано. Погано постійно про себе нагадувати пустими та нікчемними повідомленнями, щоб тупо частіше світити свою рефку, як тут деякі роблять.
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