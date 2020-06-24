Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:02
Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:05
сканер отпечатка у неё в экране, камера для фейсайди выезжает сверху только после свайпа по экрану. Она же просто кнопку питания нажимает, экран загорается и можно подносить, оплата проходит, даже на 5к грн, телефон при этом остается заблокированным.
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:09
сяомі і безпека - речі несумісні. завжди у них якійсь хвороби
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:10
Викинь його. При заблокованому екрані NFC не повинен працювати - це основи. Спитай в Гороховського
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:40
mlynok
Вы путаетесь в понятиях. Есть два варианта оплаты:
1) когда телефон выведен из спящего режима кнопкой питания, экран горит, но сам смартфон заблокирован;
2) смартфон полностью разблокирован.
При выключенном экране разумеется никаких оплат не будет.
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:48
Vorlon
Нічо я не путаюсь, екран вважається заблокованим в обох випадках.
UPD. Як можна розраховуватися екраном для розблокування? Яка тоді взагалі суть блокування? Дурниці пишете
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:02
Легко! На допиновую сумму. Если вы чего-то не понимаете - просто поверьте.
Не стоит утверждать что-то, в чём вы не разобрались! Я плачу так не первый год и это общеизвестные факты и нормальное поведение смартфонов разных производителей. Обычно разблокирую полностью только при покупке от 500 гривен. Разумеется, мы говорим про новые смартфоны последних лет выпуска (Андроид 8-10). Как там оно было много лет назад - не в курсе.
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 25 чер, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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