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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1943194419451946

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Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:02

  Hack-Stock написав:
  mlynok написав:
  1finanсier написав:нфс працює навіть на заблокованому смартфоні


Це міські легенди, не буває так


бывает, у жены на Xiaomi Mi9t Pro, оплаты проходят без разблокировки по пину\отмпечатку\лицу. Нужно просто включить экран кнопкой.


Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:05

  mlynok написав:Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.


сканер отпечатка у неё в экране, камера для фейсайди выезжает сверху только после свайпа по экрану. Она же просто кнопку питания нажимает, экран загорается и можно подносить, оплата проходит, даже на 5к грн, телефон при этом остается заблокированным.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:09

  Hack-Stock написав:
  mlynok написав:Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.


сканер отпечатка у неё в экране, камера для фейсайди выезжает сверху только после свайпа по экрану. Она же просто кнопку питания нажимает, экран загорается и можно подносить, оплата проходит, даже на 5к грн, телефон при этом остается заблокированным.

сяомі і безпека - речі несумісні. завжди у них якійсь хвороби
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:10

  Hack-Stock написав:
  mlynok написав:Це значить телефон не заблокований, або заблокований на пів-шишки.
Якщо серйозно: як можна розблокувати телефон кнопкою, чи сфайпом вниз?
Хіба фейсайді вже спрацював, або кнопка зі сканером відбитка.


сканер отпечатка у неё в экране, камера выезжает сверху. Просто кнопку питания нажимает, экран загорается и можно подносить, оплата проходит, даже на 5к грн, телефон при этом остается заблокированным.


Викинь його. При заблокованому екрані NFC не повинен працювати - це основи. Спитай в Гороховського
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:40

mlynok
Вы путаетесь в понятиях. Есть два варианта оплаты:
1) когда телефон выведен из спящего режима кнопкой питания, экран горит, но сам смартфон заблокирован;
2) смартфон полностью разблокирован.

При выключенном экране разумеется никаких оплат не будет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:48

Vorlon
Нічо я не путаюсь, екран вважається заблокованим в обох випадках.

UPD. Як можна розраховуватися екраном для розблокування? Яка тоді взагалі суть блокування? Дурниці пишете
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:02

  mlynok написав:Як можна розраховуватися екраном для розблокування?

Легко! На допиновую сумму. Если вы чего-то не понимаете - просто поверьте.

  mlynok написав:Дурниці пишете

Не стоит утверждать что-то, в чём вы не разобрались! Я плачу так не первый год и это общеизвестные факты и нормальное поведение смартфонов разных производителей. Обычно разблокирую полностью только при покупке от 500 гривен. Разумеется, мы говорим про новые смартфоны последних лет выпуска (Андроид 8-10). Как там оно было много лет назад - не в курсе.
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 25 чер, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:05

Vorlon
Хіба що
mlynok
 
Повідомлень: 213
З нами з: 08.06.10
Подякував: 56 раз.
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  #<1 ... 1943194419451946
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