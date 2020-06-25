1finanсier написав:Друзі, а хто як вирішує питання безпеки при використанні для платежів смартфону з nfc ? Саме зараз планую прив'язати к гуглпею картку моно з чималеньким лімітом, але якщо нфс працює навіть на заблокованому смартфоні ( і включити/виключити функцію нфс можна і на заблокованому смарті( так звана шторка відкриваєтьться свайпом вниз - принаймні в андроїді 9 так) - то виходить, що якщо поцуплять смартфон, то можна злодію йти скуплятися по магазах до 500 грн за раз, поки власник мобільного не помітить пропажу і не заблокує картку чи гуглпей?
До 500 для мастера, до 1500 для визы. Но в настройках есть возможность запретить открытие шторки при заблокированном устройстве: Настройки, Уведомления, Экран блокировки, Доступ с экрана блокировки (для сяоми).
От банкротства немецкой Wirecard могут пострадать российские компании: брокеры - Фридом финанс, Алор, Велес, Универ и букмекеры - Лига Ставок ставок, Фонбет и Марафон. Они задействовали сервис для своих операций. Также Wirecard был встроен в любимый журналистами сервис Revolut.