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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1946194719481949>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:57

Re: Monobank

  1finanсier написав:Друзі, а хто як вирішує питання безпеки при використанні для платежів смартфону з nfc ? Саме зараз планую прив'язати к гуглпею картку моно з чималеньким лімітом, але якщо нфс працює навіть на заблокованому смартфоні ( і включити/виключити функцію нфс можна і на заблокованому смарті( так звана шторка відкриваєтьться свайпом вниз - принаймні в андроїді 9 так) - то виходить, що якщо поцуплять смартфон, то можна злодію йти скуплятися по магазах до 500 грн за раз, поки власник мобільного не помітить пропажу і не заблокує картку чи гуглпей?

До 500 для мастера, до 1500 для визы.
Но в настройках есть возможность запретить открытие шторки при заблокированном устройстве:
Настройки, Уведомления, Экран блокировки, Доступ с экрана блокировки (для сяоми).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:52

Re: Monobank

Пишет приложение, ой халепа щось пишло не так
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:56

  andreyiskra написав:Пишет приложение, ой халепа щось пишло не так

У меня тоже. :lol:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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Striker
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Подякував: 51 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:00

Striker у меня все норм
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1503
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:05

Один член семьи не может войти в учётку совсем (даже с разных устройств)
Второй не может пополнить карту
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:06

  Вкладчик1234 написав:Один член семьи не может войти в учётку совсем (даже с разных устройств)
Второй не может пополнить карту

Только что снова заработало у меня.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:08

Один из вариантов ошибки

Зображення
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:17

У миллениалов и зумеров нет варианта действий, на случай если приложение лежит.
"Веб-версия не нужна"
Ни баланс не посмотреть, ни пополнить, - ничего вообще сделать нельзя
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:40

  Вкладчик1234 написав:"Веб-версия не нужна"

Веб-версия точно так же будет лежать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:41

От банкротства немецкой Wirecard могут пострадать российские компании: брокеры - Фридом финанс, Алор, Велес, Универ и букмекеры - Лига Ставок ставок, Фонбет и Марафон. Они задействовали сервис для своих операций.
Также Wirecard был встроен в любимый журналистами сервис Revolut.

https://t.me/banksta/9629

Небось и моно с ним работал, вот и проблемы
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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