Вкладчик1234
Моно с ними не работал. У него партнер Clear Junction, и только для входящих переводов со стороны SEPA, это никак внутренние платежи, а уж тем более работу приложения не затрагивает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:51
Вкладчик1234
Моно с ними не работал. У него партнер Clear Junction, и только для входящих переводов со стороны SEPA, это никак внутренние платежи, а уж тем более работу приложения не затрагивает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:27
Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:31
У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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