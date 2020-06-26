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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:51
Вкладчик1234
Моно с ними не работал. У него партнер Clear Junction, и только для входящих переводов со стороны SEPA, это никак внутренние платежи, а уж тем более работу приложения не затрагивает.
Mind the gap.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:27
vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
"Веб-версия не нужна"
Веб-версия точно так же будет лежать.
А запрос баланса по апи?
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:31
Bosstone написав: vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
"Веб-версия не нужна"
Веб-версия точно так же будет лежать.
А запрос баланса по апи?
У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:50
Подождём пока зумеры изобретут приложение (-я), с помощью которого (-ых) можно заходить в банкинги разных банков, смотреть видео, слушать музыку, выгружать и загружать файлы, посещать соцсети, листать ленты новостей и т.д.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:55
vitaliy_berdinskikh написав:
У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:56
Bosstone написав: vitaliy_berdinskikh написав:
У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.
Не поэтому, а потому почему неоднократно говорил Гороховский.
Монобанк не единственный финтех работающий в формате mobile-only. Не потому что к АПИ сложно прикрутить веб-морду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
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