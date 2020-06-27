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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1946194719481949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:51

Вкладчик1234
Моно с ними не работал. У него партнер Clear Junction, и только для входящих переводов со стороны SEPA, это никак внутренние платежи, а уж тем более работу приложения не затрагивает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:"Веб-версия не нужна"

Веб-версия точно так же будет лежать.

А запрос баланса по апи?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:31

  Bosstone написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:"Веб-версия не нужна"

Веб-версия точно так же будет лежать.

А запрос баланса по апи?

У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:50

Подождём пока зумеры изобретут приложение (-я), с помощью которого (-ых) можно заходить в банкинги разных банков, смотреть видео, слушать музыку, выгружать и загружать файлы, посещать соцсети, листать ленты новостей и т.д. :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:55

  vitaliy_berdinskikh написав:У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.

Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:56

  Bosstone написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.

Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.

Не поэтому, а потому почему неоднократно говорил Гороховский.

Монобанк не единственный финтех работающий в формате mobile-only. Не потому что к АПИ сложно прикрутить веб-морду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:31

Re: Monobank

Деякі фрілансери тепер без валюти від Payoneer.
https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-r ... ssion=true
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:01

stryzhko
- Только что оформил вывод долларов. Пришло через 10 минут.
- Каким образом оформил, можно подробности?
- В приложении монобанка всегда вывод оформляю. Через сайт никогда быстро не было
...
- А карта привязана?
- в пейонире? никогда не заказывал ее, может в этом суть

https://dou.ua/forums/topic/30898/#1884915
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:04

  stryzhko написав:Деякі фрілансери тепер без валюти від Payoneer.
https://ain.ua/2020/06/26/payoneer-ne-r ... ssion=true

Там тоже завелись свиньи.
... $2 млрд завышенных показателей — это махинации со счетами, но этих денег как бы и не было.
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