У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Подождём пока зумеры изобретут приложение (-я), с помощью которого (-ых) можно заходить в банкинги разных банков, смотреть видео, слушать музыку, выгружать и загружать файлы, посещать соцсети, листать ленты новостей и т.д.
vitaliy_berdinskikh написав:У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.
vitaliy_berdinskikh написав:У нормальных современных разработок всё по АПИ, никто не делает два идентичных приложения отдельно для веба, отдельно для мобайла при этом с прямым доступом к БД. Это в два раза больше людей в разработке и тестировании, в два раза больше ошибок.
Поэтому полноценного веба с активными функциями не будет даже у фопов.
Не поэтому, а потому почему неоднократно говорил Гороховский.
Монобанк не единственный финтех работающий в формате mobile-only. Не потому что к АПИ сложно прикрутить веб-морду.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Только что оформил вывод долларов. Пришло через 10 минут. - Каким образом оформил, можно подробности? - В приложении монобанка всегда вывод оформляю. Через сайт никогда быстро не было ... - А карта привязана? - в пейонире? никогда не заказывал ее, может в этом суть
- Только что оформил вывод долларов. Пришло через 10 минут.
Казкарі прям)) Всі кошти, які були на картках випущених Wirecard AG на момент блокування так і залишаються не доступними. Виводити можна нові надходження, ліміти понад 10тис і з рахунків, які не обслуговувалися вищезгаданої організацією.