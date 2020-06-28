И к чему весь этот текст, можно ж было просто прочитать чуть больше
- А карта привязана?
- в пейонире? никогда не заказывал ее, может в этом суть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:11
И к чему весь этот текст, можно ж было просто прочитать чуть больше
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:19
Re: Monobank
Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:43
ricardo скорее всего будет комиссия
Кешбечные карты!
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