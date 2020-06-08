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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 18:11
stryzhko написав:
Казкарі прям)) Всі кошти, які були на картках випущених Wirecard AG на момент блокування так і залишаються не доступними. Виводити можна нові надходження, ліміти понад 10тис і з рахунків, які не обслуговувалися вищезгаданої організацією.
И к чему весь этот текст, можно ж было просто прочитать чуть больше
- А карта привязана?
- в пейонире? никогда не заказывал ее, может в этом суть
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:19
Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 18:43
ricardo скорее всего будет комиссия
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Додано: Нед 28 чер, 2020 19:58
ricardo написав:
Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?
С комиссом. С 08.06.2020.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 12:23
ricardo написав:
Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?
Моно вытянет без комиссии, а вот тас свою комиссию возьмёт обязательно
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