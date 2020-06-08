RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1947194819491950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:11

  stryzhko написав:Казкарі прям)) Всі кошти, які були на картках випущених Wirecard AG на момент блокування так і залишаються не доступними. Виводити можна нові надходження, ліміти понад 10тис і з рахунків, які не обслуговувалися вищезгаданої організацією.


И к чему весь этот текст, можно ж было просто прочитать чуть больше

- А карта привязана?
- в пейонире? никогда не заказывал ее, может в этом суть
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:19

Re: Monobank

Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 18:43

ricardo скорее всего будет комиссия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:58

  ricardo написав:Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?


С комиссом. С 08.06.2020.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:23

  ricardo написав:Моно своїм р2р витягне гроші з Платівки без комісії?

Моно вытянет без комиссии, а вот тас свою комиссию возьмёт обязательно
Stringer
 
Повідомлень: 11307
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:00

Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:43

asti если ненамного превышение и хороший %, то можно, как по мне
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:56

  asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??


У многих до декабря столби - можно рисковать. Ликвидности хватает, пока.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1947194819491950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16571)
29.06.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.