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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1948194919501951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:09

  Bosstone написав:
  asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:18

  asti написав:
  Bosstone написав:
  asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...

Тигипко не причем. Риск срочного депозита в отсутствии доступа к средствам до конца срока, кроме срочного с возможностью досрочки и с потерей всех процентов.

Зачем пополнять в акценте? Вам не нужен кешбек?
Bosstone
 
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