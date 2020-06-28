asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
Тигипко не причем. Риск срочного депозита в отсутствии доступа к средствам до конца срока, кроме срочного с возможностью досрочки и с потерей всех процентов.