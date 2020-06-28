asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
Тигипко не причем. Риск срочного депозита в отсутствии доступа к средствам до конца срока, кроме срочного с возможностью досрочки и с потерей всех процентов.
asti написав:В смысле, какой кешбек? Объясните плиз...
Кешбек вiд поповнення депозита в монобанку Сепом з iншого банку
Да, но за перевод с меня могут (и скорее всего возьмут) деньги!
Дивлячись у якому банку у вас гроші находяться зараз. Наразі існує достатня кількість банків куди безкоштовно можна переказати свої кошти по р2р а потім звідти відправити безкоштовний СЕП на депо в Моні. Втім це дійсно треба знати - де та які у вас є рахунки, а також де та як з них можна переказати кошти без витрат.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo