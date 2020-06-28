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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1949195019511952>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:09

  Bosstone написав:
  asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:18

  asti написав:
  Bosstone написав:
  asti написав:Как дела в банке обстоят, стоит больше фонда заводить до зимы или лучше не рисковать??
На текущий или банку можно. Срочные депозиты рискованно.
Почему срочные рискованно? Думаете, Тигипко долго не протянет?! Меня только одно смущает - почему с недавних пор Моня и ТАСя разошлись во мнениях и теперь депозит Мони мне приходится пополнять через Асю (А-банк), к которой у меня доверия гораздо меньше...

Тигипко не причем. Риск срочного депозита в отсутствии доступа к средствам до конца срока, кроме срочного с возможностью досрочки и с потерей всех процентов.

Зачем пополнять в акценте? Вам не нужен кешбек?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:24

В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:57

  asti написав:В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...

Кешбек вiд поповнення депозита в монобанку Сепом з iншого банку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:01

  asti написав:В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:03

  lloydbanksua написав:Что слышно про %% на остаток, когда будет снижение?

Треба активніше форсити, бо вони самі щось не чешуться. Пишіть на ФБ, що Вас уже совість замучила кота об'їдати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:05

  Alien написав:
  asti написав:В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...
Кешбек вiд поповнення депозита в монобанку Сепом з iншого банку
Да, но за перевод с меня могут (и скорее всего возьмут) деньги!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:08

Это наверное национальный спорт: потратить время и бензин на то чтобы доехать до отделения и внести наличкой деньги, чтобы потом получить немножко кешбечной халявы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:26

  asti написав:
  Alien написав:
  asti написав:В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...
Кешбек вiд поповнення депозита в монобанку Сепом з iншого банку
Да, но за перевод с меня могут (и скорее всего возьмут) деньги!

Дивлячись у якому банку у вас гроші находяться зараз. Наразі існує достатня кількість банків куди безкоштовно можна переказати свої кошти по р2р а потім звідти відправити безкоштовний СЕП на депо в Моні. Втім це дійсно треба знати - де та які у вас є рахунки, а також де та як з них можна переказати кошти без витрат.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:30

  asti написав:
  Alien написав:
  asti написав:В смысле, какой кешбек?
Объясните плиз...
Кешбек вiд поповнення депозита в монобанку Сепом з iншого банку
Да, но за перевод с меня могут (и скорее всего возьмут) деньги!

Ну ещё можно поискать банк, в котором с вас возьмут максимальную комиссию :mrgreen:
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