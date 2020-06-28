Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:30
Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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