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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1949195019511952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Это наверное национальный спорт: потратить время и бензин на то чтобы доехать до отделения и внести наличкой деньги, чтобы потом получить немножко кешбечной халявы.

Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлень: 280
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 1949195019511952
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