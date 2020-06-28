Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:30
Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:35
это повод познакомится с новыми банками и поизучать тарифы
Кешбечные карты!
Додано: Пон 29 чер, 2020 20:50
Одна из причин, почему я отказываюсь от услуг моно - это массовый кретинизм его клиентов, по крайней мере, судя по постам в группах, посвященных ему в фб. В группах других банков такого не наблюдал. Огромное количество отмороженных граждан, в их числе взрослые здоровенные мужики и тетки, активно балдеют от котиков, ачивок, мерча и прочей фигни, но многие даже не знают, что такое СЭП и р2р, искренне не понимают каким боком к банку причастен Тигипко (так там же Гороховский и Дубилет основатели!!! ))))) и искренне с щенячьим визгом признаются банку в любви и так же искренне негодуют, когда банк их дрючит за то, что они не читают тарифы. Какое-то стремное сообщество. Как будто секта какая-то.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:05
Я знаю что такое СЭП и о Тигипко тоже знаю
но тоже балдею от котиков!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:22
Stargazer212
Вам би курс заспокійливих пропити, б з такими нервами може не лише корона луснути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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